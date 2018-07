Atuação de Balbuena faz Tite promover concorrência na zaga

O zagueiro Balbuena aos poucos vai ganhando seu espaço no Corinthians. O jogador teve uma ótima atuação diante do Linense, fez um gol na vitória por 4 a 0 conquistada no último sábado, no Itaquerão, e mostrou segurança na defesa. A boa atuação já começa a dar dor de cabeça para o técnico Tite. "O Balbuena briga com o Yago, com o Vilson, com o Felipe, pois todo mundo quer um lugar na equipe", diz o comandante.

Os titulares são Felipe e Yago, mas o jogadores sabem que têm chances de brigar pela posição. "Também tem o Vilson, tem outros, estamos trabalhando forte para ter oportunidades, para dar um nível ótimo para o time. Todos temos a pressão de treinar duro, para fazer um bom trabalho", afirma o paraguaio.

O próprio zagueiro se espanta com a maneira como se ambientou ao Corinthians. "A adaptação está mais rápida do que eu imaginava. Sei que tem muita diferença para o futebol brasileiro, mas o treinador dá confiança e ajuda a me adaptar bem", conta.

Ele cita que ainda está se acostumando com a opção por trocar o futebol paraguaio pelo brasileiro. "Lá no Paraguai tem campos que não estão em boas condições, aqui muitos têm o gramado bom. Lá tem entradas fortes, marcação em cima, aqui dá impressão que tem mais espaço para tocar, é uma questão de dinâmica de jogo", explica.