Atuação de Everton é destaque para Grupo de Estudo Técnico da Conmebol

O Grupo de Estudo Técnico da Conmebol apresentou nesta terça-feira a análise dos cinco primeiros jogos da Copa América: Brasil x Bolívia, Venezuela x Peru, Argentina x Colômbia, Paraguai x Catar e Uruguai x Equador.

O destaque da estreia do Brasil no torneio foi o atacante Everton, do Grêmio. Ele substituiu David Neres e ficou apenas dez minutos em campo, mas foi o suficiente para fazer um gol. O jogador deu nove passes certos e roubou uma bola (veja vídeo abaixo).

O vídeo divulgado pelo Conmebol ressalta o posicionamento tático de Everton, sempre pelo lado esquerdo do ataque. Foi por esse setor, inclusive, que o atacante marcou o seu gol, aos 39 minutos do segundo tempo. Chama atenção também as jogadas em profundidade de Everton, abrindo espaços na defesa boliviana.

No lance do gol, o atacante recebe a bola pela esquerda, leva para a perna direita até o meio da área e acerta um belo chute no canto esquerdo do goleiro. Durante a preparação para a Copa América, essa foi uma jogada bastante treinada pelo jogador. Apesar da boa atuação na estreia, nesta terça-feira, diante da Venezuela, em Salvador, o jogador do Grêmio deve continuar na reserva - Tite fez mistério e não revelou o time titular.

Cabe ao Grupo de Estudo Técnico da Conmebol analisar sistemas técnicos e táticos das seleções que disputam a Copa América. Fazem parte da equipe o treinador brasileiro Dorival Junior, o argentino Nery Alberto Pumpido, os uruguaios Gerardo Pelusso e Daniel Bañales, o venezuelano César Farías e o colombiano Francisco Maturana. Após o torneio, será publicado um livro com as análises feitas pelo grupo.