Atuação de reservas do Fluminense deixa Abel Braga satisfeito

RIO - O Fluminense tem no seu elenco 12 jogadores brigando por apenas quatro posições no meio e no ataque. A concorrência forte até para permanecer no grupo e as diversas opções de Abel Braga foram fatores decisivos para a equipe estreasse no Carioca neste sábado com uma vitória por 3 a 0 sobre o Friburguese, com gols de Thiago Carleto, Rafael Moura e Araújo.

Para Rafael Moura, a atuação dos reservas colocou "minhoca" na cabeça de Abel Braga. "O Fluminense tem um grupo muito forte, cabe a gente colocar minhoca na cabeça do treinador e acho que estamos conseguindo isso pela a grande qualidade do elenco", comentou o jogador, um dos destaques da equipe. "Começamos bem no campeonato. Apesar do calor, fizemos boa partida, abrimos 3 a 0 e soubemos administrar o resultado."

De acordo com Abel Braga, a equipe fez o que estava previamente combinado. "Correu bem o jogo e o que programamos ocorreu. Utilizamos muito bem Araujo, Martinuccio e o Wellington Nem, sempre o Rafael Moura prendendo o zagueiro do lado da bola", disse ele, em referência ao trio que serviu ao centroavante.

"Quando você usa o coletivo como objetivo principal, pensando que o coletivo tem que ser mais forte, sobressai os jogadores. Para mim, foi acima do esperado. Dezesseis dias não é tempo hábil para você preparar uma equipe", completou o treinador.

Já Thiago Carleto, que chegou ao Flu emprestado pelo São Paulo e estreou com gol, o apoio de Abel foi fundamental no seu gol de falta, que abriu o placar. "O Abel até me surpreendeu, por eu estar chegando, minha condição física não é a ideal, e falou que de onde tivesse falta era para pegar. Se ele não tivesse falado ''bate a falta'', se não tivesse passado essa confiança, o gol não teria saído", revelou.