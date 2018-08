Atuação decisiva faz Felipão cogitar Lucas Lima titular no Palmeiras

Os dois gols na vitória sobre o Botafogo, nesta quarta-feira, mudaram o status de Lucas Lima no Palmeiras. O técnico do time, Luiz Felipe Scolari, elogiou o jogador depois da partida no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, e disse que vai procurar encontrar uma forma de promovê-lo ao time titular, como reconhecimento ao alto nível das atuações do meia.

"Pretendo encaixar o Lucas Lima, assim como o Thiago Santos, que é fantástico. Nunca vi ninguém desarmar tanto", disse o treinador. Lucas Lima saiu do banco no intervalo para garantir os 2 a 0, com um gol após cruzamento de Dudu e outro em cobrança de falta. O meia chegou à marca de seis gols nesta temporada em 43 partidas.

Felipão disse que o meia tem demonstrado evolução nos treinos e merecido mais chances, porém precisa ser utilizado de uma forma que não prejudique a estrutura já montada do time. "Queremos aproveitar o Lucas dentro de suas características. Não é um jogador que faz a mesma coisa que faz o Felipe Melo, Moisés ou Bruno Henrique. Se somos equipe, temos que pensar como equipe. O Lucas tem que nos dar retorno para que esses jogadores também façam alguma coisa para deixá-lo à vontade", comentou.

Apesar dos elogios, o meia ainda não teve muita sequência no time de Felipão. Lucas Lima ficou no banco e sequer entrou nos jogos mais decisivos até agora sob o comando do treinador, contra o Cerro Porteño, pela Copa Libertadores, e diante do Bahia, pela Copa do Brasil. Quando foi titular com Felipão, ele começou partidas em que os principais jogadores haviam sido poupados, como contra o Vitória, em Salvador, no domingo passado.

"Ele está ganhando espaço pela sua determinação e qualidade", comentou Felipão. O meia afirmou depois da partida que tem trabalhado com humildade nos treinos e não se incomoda com a situação de reserva. Lucas Lima se disse satisfeito por ter entrado e resolvido uma partida complicada. "Fizemos uma excelente partida. Nosso time sabia da dificuldade", afirmou.