Atuação do Flamengo surpreende Jorge Jesus: 'Não esperava tanta qualidade'

O desempenho do Flamengo diante do Bangu na vitória por 3 a 0, nesta quinta-feira à noite, pela Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Brasileiro, surpreendeu até o técnico Jorge Jesus. Segundo o treinador, nem parecia que o time havia ficado três meses sem jogar por causa da pandemia do coronavírus.

"Nosso primeiro jogo, e não parecíamos que estávamos há tanto tempo sem jogar. No primeiro tempo, o Bangu não chutou no gol, e nós fizemos um gol. Na segunda parte, foi normal termos mais espaço com o cansaço do adversário. Fizemos dois gols e poderíamos ter feito mais. Nossa equipe deu uma resposta muito boa. É muito evoluída taticamente. Eu não esperava tanta qualidade já no primeiro jogo, foi perfeito", disse Jorge Jesus.

O português explicou o motivo ter optado por fazer as cinco substituições permitidas com a nova regra. "Neste princípio temos que fazer todas as substituições, deixar todos os jogadores em um nível competitivo", afirmou, após colocar em campo, além do time titular, Thiago Maia, Diego, Vitinho, Michael e Pedro Rocha.

Jorge Jesus comentou a experiência em dirigir a equipe na primeira partida com o novo protocolo de saúde para tentar evitar a contaminação da covid-19. "Toda a sociedade vai ter que se adaptar enquanto não tiver uma vacina. O importante é saber viver, respeitar o vírus, mas não ter medo dele. Testar, fazer isolamento, prevenção. Os times de futebol têm esse privilégio de serem testados constantemente e de atuarem ao ar livre. O Flamengo trabalha em segurança."

Com a vitória por 3 a 0, gols de Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro Rocha, o Flamengo chegou aos 12 pontos, na liderança do Grupo A e garantiu vaga na semifinal da Taça Rio. Quarta-feira, no último jogo da fase de classificação, o adversário será o Boavista.