Atuais campeões, EUA chamam 17 da Copa do Mundo para a Copa Ouro O técnico Jurgen Klinsmann anunciou, nesta terça-feira, a lista final dos 23 jogadores convocados pelos Estados Unidos para defender o título da Copa Ouro, torneio organizado pela Concacaf para as seleções das Américas Central e do Norte e do Caribe. Na lista do treinador alemão estão 17 atletas que disputaram também a Copa do Mundo, no ano passado.