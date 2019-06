Atual bicampeão da Copa América, Chile vira sobre Haiti em amistoso

A seleção do Chile sofreu nesta quinta-feira, mas buscou a virada para vencer o modesto time do Haiti por 2 a 1, diante de sua torcida, em La Serena. Foi o último teste dos atuais bicampeões da Copa América antes do início da competição continental, no Brasil, no dia 14.

Sem Alexis Sanchez, o time chileno começou mal o amistoso e teve dificuldade para se impor em campo. Para piorar, levou gol dos haitianos aos 25 minutos de jogo. Frantzdy Pierrot abriu o placar em jogada que começou em erro na saída de bola dos anfitriões. Ele completou cruzamento rasteiro da direita e mandou por baixo do goleiro Brayan Cortés.

A reviravolta no marcador veio apenas no segundo tempo. Numa falha da zaga, Eduardo Vargas recebeu quase livre na entrada da área e bateu no canto direito do goleiro haitiano, aos 24 minutos. O gol da vitória veio apenas dois minutos depois, após arrancada pela direita. Um bate-rebate fez a bola parar nos pés de José Pedro Fuenzalida, que não perdoou dentro da área.

Ao longo da partida, o técnico Reinaldo Rueda aproveitou o amistoso para fazer testes na equipe. Foram seis substituições ao longo do jogo, com chances para Gabriel Arias, Paulo Díaz, Oscar Opazo, Pablo Hernández, Diego Valdés e Erick Pulgar. Charlez Aránguiz, ex-Internacional, esteve entre os titulares.

O jogo serviu de preparação para as duas seleções, visando competições continentais com início nos próximos dias. O Chile vai defender o bicampeonato da Copa América no Brasil, a partir do dia 14, enquanto o Haiti vai disputar a Copa Ouro, que terá início no dia 15, com sede simultânea nos Estados Unidos, Jamaica e Costa Rica.