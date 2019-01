Atual campeã, Austrália perde em estreia na Copa da Ásia

Atual campeã da Copa da Ásia, a seleção da Austrália decepcionou na estreia, neste domingo. Jogando em Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos, o time australiano foi derrotado pela Jordânia por 1 a 0, na primeira surpresa da competição, que teve início no sábado.

O único gol da partida foi marcado 26 minutos do jogo. Após cobrança de escanteio na área, Anas Bani Yaseen escorou de cabeça e definiu a vitória da Jordânia num jogo de amplo domínio dos australianos.

A equipe da Jordânia terminou o confronto com apenas 24% de posse de bola. No segundo tempo, a pressão da Austrália foi ainda mais intensa, com uma bola na trave, de Awer Mabil, e um gol de Jamie Maclaren anulado por impedimento. Além disso, o goleiro jordaniano Amer Shafi precisou fazer ao menos duas grandes defesas no confronto.

"Esta derrota vai doer bastante, sei disso. Na verdade, já está doendo neste minuto", comentou o capitão da Austrália, Mark Milligan, ao fim do jogo.

Com o resultado, a Jordânia despontou na liderança do Grupo B. O time ainda foi beneficiado pelo empate sem gols entre Síria e Palestina, também neste domingo, pela mesma chave.

Em outro duelo deste domingo, a Índia goleou a Tailândia port 4 a 1, pelo Grupo A. Sunil Chhetri foi o grande destaque do jogo, com dois gols, sendo um deles em cobrança de pênalti. Anirudh Thapa e Jeje Lalpekhlua também balançaram as redes pela equipe indiana. Teerasil Dangda marcou o único gol tailandês.