Atual campeã, Juventus abre o Italiano com vitória discreta sobre o Parma

Atual octacampeã, a Juventus abriu a temporada do Campeonato Italiano com uma vitória discreta sobre o Parma fora de casa, no estádio Ennio Tardini. Neste sábado, o time de Turim bateu o rival por 1 a 0 e iniciou de forma positiva a sua caminhada em busca do nono título nacional consecutivo.

Sem brilhar, a Juventus foi econômica e não fez muito, mas o suficiente para começar o campeonato triunfando. O zagueiro Chiellini marcou o gol da partida no primeiro tempo, completando cruzamento da esquerda do lateral brasileiro Alex Sandro.

Na etapa inicial, aliás, a equipe de Turim teve uma boa exibição e se impôs com facilidade sobre os donos da casa. O placar poderia ter sido um pouco mais elástico não fosse a intervenção do árbitro de vídeo, que apontou impedimento no gol de Cristiano Ronaldo aos 33 minutos. Antes de chutar cruzado e estufar as redes, o português estava, de fato, em posição ilegal.

O desempenho na segunda etapa foi burocrático e de pouca criação. Mesmo dentro do campo de ataque, a Juventus não foi capaz de aproveitar a fragilidade do Parma e aumentar o placar. Não foi, contudo, ameaçada, e sustentou a vantagem até o final.

Um dos destaques do jogo, Douglas Costa foi substituído na metade do segundo tempo pelo colombiano Cuadrado. O meia-atacante brasileiro deixou o gramado mancando e pode virar dúvida para a sequência da temporada. Ele não jogava uma partida oficial desde abril, quando se machucou e perdeu a reta final da última temporada europeia.

O próximo duelo será logo contra o Napoli, atual vice-campeão e que tem polarizado a briga pelo título com a Juventus nos últimos anos. O duelo está marcado para o domingo, na casa da Juve, em Turim. O Parma faz seu segundo jogo no torneio diante da Udinese, fora de casa.