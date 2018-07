Atual campeã, Muguruza estreia com vitória fácil sobre britânica em Wimbledon

Atual campeã de Wimbledon, Garbiñe Muguruza estreou com vitória tranquila nesta edição do Grand Slam realizado em Londres. Em duelo disputado nesta terça-feira, a tenista espanhola derrotou a britânica Naomi Broady por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, e garantiu vaga na segunda rodada da disputa feminina de simples do tradicional torneio realizado em quadras de grama.

Terceira colocada do ranking mundial, Muguruza precisou de 1h28min para confirmar favoritismo contra uma adversária que entrou na chave principal de Wimbledon graças a um convite da organização e que hoje ocupa a 138ª posição da WTA.

No confronto, a espanhola salvou a única chance de quebra de saque conseguida pela sua rival em toda a partida, assim como aproveitou três de 11 oportunidades de ganhar games no serviço da britânica. A favorita também ganhou 80% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço.

Com o triunfo, Muguruza avançou para encarar na próxima fase a belga Alison Van Uytvanck, que em outro duelo do dia arrasou a eslovena Polona Hercog por duplo 6/2.

Em outro confronto já encerrado nesta terça-feira, a alemã Angelique Kerber também confirmou a sua condição de 11ª cabeça de chave na estreia ao bater a russa Vera Zvonareva por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

E a próxima rival da ex-número 1 do mundo e atual décima colocada do ranking também já está definida. Trata-se da norte-americana Claire Liu, que superou a croata Ana Konjuh por 2 sets a 1, com 6/2, 6/7 (2/7) e 6/3.

OUTROS JOGOS

Em outras quatro partidas já encerradas nesta terça na capital inglesa, a britânica Johanna Konta, a estoniana Anett Kontaveit e as australianas Daria Gavrilova e Ashleih Barty também confirmaram o status de cabeças de chave na abertura de suas campanhas.

Apoiada pela torcida local, Konta, 22ª pré-classificada, derrotou a russa Natalia Vikhlyantseva por 7/5 e 7/6 (9/7), enquanto Kontaveit (28ª) arrasou a checa Denisa Allertova por duplo 6/2. Barty, 17ª cabeça, eliminou a suíça Stefanie Voegele por 7/5 e 6/3. Já Gavrilova, 26ª no ranking das favoritas, passou pela norte-americana Caroline Dolehide com parciais de 6/2 e 6/3.

Outra tenista da Austrália que garantiu vaga na segunda rodada foi Samantha Stosur, que venceu a chinesa Shuai Peng por 6/4 e 7/5 e medirá forças com Gavrilova na próxima fase. A próxima rival de Konta, por sua vez, será a eslovaca Dominika Cibulkova, que eliminou a francesa Alize Cornet com parciais de 7/6 (7/3) e 6/1.

Outro duelo confirmado da próxima fase reunirá a espanhola Lara Arruabarrena-Vecino e a taiwanesa Su-Wei Hsieh. A primeira delas superou na estreia a romena Ana Bogdan por 2 sets a 1, com 6/1, 3/6 e 8/6, enquanto a segunda despachou a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 30ª cabeça de chave, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3.