Atual campeã, Nigéria cai e fica longe da Copa Africana de Nações

Atual campeã continental, a Nigéria se complicou muito na tentativa de defender o seu título na próxima edição da Copa Africana de Nações, que será no Marrocos, em janeiro do ano que vem. Neste sábado, fora de casa, o time nigeriano foi derrotado pelo Sudão por 1 a 0, que chegou aos três pontos, e caiu para a lanterna do Grupo A das Eliminatórias, com apenas um.

Para avançar à fase final da Copa Africana, é preciso ficar em primeiro ou em segundo lugar de sua chave. Dois melhores terceiros de todos os sete grupos também se classificarão. Assim, a missão da Nigéria é bem complicada. Precisa vencer os dois jogos que restam e torcer. Pela mesma chave, a África do Sul bateu o Congo por 2 a 0, fora de casa, e assumiu a liderança com sete pontos, um a mais que os congoleses.

Já no Grupo D, considerado o mais equilibrado, Costa do Marfim se deu bem ao ganhar por 2 a 1 da República Democrática do Congo, o antigo Zaire, fora de casa. Com seis pontos, os marfinenses estão em segundo, atrás apenas de Camarões, que chegou a 7 após empatar sem gols com o lanterna Serra Leoa como visitante.

Em outra chave com seleção que disputou a Copa do Mundo, Gana assumiu a primeira colocação do Grupo E. Ao empatar sem gols com Guiné, fora de casa, os ganeses chegaram a cinco pontos, contra quatro do seu rival deste sábado e de Uganda, que perdeu como mandante para Togo (lanterna com três) por 1 a 0.

Pelo Grupo B, a Argélia, que chegou às oitavas de final do Mundial, manteve os 100% de aproveitamento e chegou a nove pontos ao ganhar de Malavi por 2 a 0. A segunda colocação é de Mali, que derrotou a Etiópia também por 2 a 0.

No Grupo F, Cabo Verde lidera com seis pontos mesmo após ser batido por Moçambique, vice com cinco, por 2 a 0. Níger e Zâmbia empataram sem gols e estão empatados com dois pontos. Por fim, no Grupo C, o Gabão derrotou Burkina Faso por 2 a 0 e é o líder com sete pontos.