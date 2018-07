Atual campeã, Nigéria fica fora da Copa Africana de Nações

Atual campeã da Copa Africana de Nações, a Nigéria decepcionou seu torcedor e não conseguiu vaga na próxima edição do torneio, que começa em janeiro de 2015. Nesta quarta-feira, a seleção não passou de um empate por 2 a 2 diante da África do Sul, mesmo atuando em casa, e selou sua ausência na competição continental, que acontecerá na Guiné Equatorial após a recusa de Marrocos em recebê-la por causa da epidemia de Ebola.

O resultado desta quarta-feira deixou a Nigéria na terceira colocação do Grupo A das Eliminatórias, com apenas sete pontos, atrás da África do Sul, líder com 14, e do Congo, que venceu o Sudão por 1 a 0 e chegou a 10 pontos. Ambos se classificaram diretamente para a Copa Africana. Já a Nigéria sequer conseguiu vaga como melhor terceira colocada.

Nesta quarta, a África do Sul abriu 2 a 0 no placar com gols de Tokelo Rantie. Precisando da vitória, a Nigéria foi para cima no segundo tempo e diminuiu com Sone Aluko, aos 23 minutos. A pressão se intensificou depois que Letsholonyane foi expulso. O próprio Aluko, então, marcou mais um, mas já nos acréscimos, quando era tarde para uma virada.

No Grupo D, Camarões e Costa do Marfim garantiram vaga, mas deram um exemplo de falta de esportividade nesta quarta-feira, quando se enfrentaram. Os camaroneses entraram em campo já classificados, enquanto os marfinenses precisavam do empate para não depender de um tropeço da República Democrática do Congo (ex-Zaire).

Os congoleses fizeram a parte deles e venceram Serra Leoa por 3 a 1. Enquanto isso, o duelo entre Camarões e Costa do Marfim se encaminhava para um 0 a 0, que classificava os dois times. Sabedores disso, os marfinenses passaram os últimos minutos do jogo tocando bola em sua defesa, sem qualquer ameaça dos camaroneses, que apenas observavam, até o apito final.

Menos pior para a República Democrática do Congo que o Egito perdeu fora de casa para Tunísia, por 2 a 1. Com o resultado, os egípcios terminaram na terceira colocação do Grupo G, com seis pontos. Já o time congolês foi o melhor terceiro colocado das Eliminatórias, com nove pontos, e por isso também garantiu vaga na Copa Africana.

Com os resultados desta quarta-feira, as 16 seleções classificadas para a competição são: Guiné Equatorial (país-sede), Gana, Argélia, Cabo Verde, Tunísia, África do Sul, Zâmbia, Camarões, Burkina Faso, Gabão, Costa do Marfim, Congo, Mali, Guiné, Senegal e República Democrática do Congo.