Campeão Chelsea perde do Crystal Palace e se mantém em baixa

Apesar dos reforços, o Chelsea segue em baixa neste início de Campeonato Inglês. O atual campeão voltou a tropeçar neste sábado ao ser derrotado pelo modesto Crystal Palace por 2 a 1, diante de sua torcida, no Stamford Bridge. Falcao Garcia, com seu primeiro gol pela equipe de Londres, e o brasileiro Kenedy, em sua estreia oficial, foram os destaques dos anfitriões. Pela mesma rodada, o Manchester City venceu o Watford e disparou na liderança.

O dia foi de boas e más notícias para a torcida do Chelsea. A boa foi a estreia oficial de Kenedy, que se mostrou à vontade com a camisa do clube londrino. O ex-jogador do Fluminense, que já havia disputado amistoso pelo Chelsea, participou ativamente das jogadas ofensivas no segundo tempo, após entrar em campo, arriscou belo chute de longe e até deu um "elástico" no marcador.

O outro destaque foi o gol de Falcao Garcia. O colombiano, grande aposta do técnico José Mourinho, não balançava as redes há 15 partidas. Ele escorou bola aérea de cabeça, pela direita, e empatou o jogo aos 34 minutos do segundo tempo. O Crystal Palace havia inaugurado o marcador aos 20 da mesma etapa, com Bakary Sako.

O gol de Falcao, contudo, acabou ofuscado pelo segundo do Crystal apenas um minuto depois. O lateral Joel Ward acertou a cabeça dentro da área e sacramentou a primeira vitória da equipe sobre o Chelsea no Stamford Bridge na história do Campeonato Inglês.

Com o tropeço, o time de Mourinho segue com quatro pontos em quatro partidas disputadas - tem agora duas derrotas, um empate e apenas uma vitória. O Crystal Palace já desponta com nove pontos, na segunda colocação da tabela, atrás apenas do Manchester City.

O líder chegou aos 12 pontos ao derrotar o Watford por 2 a 0, com gols de Sterling e Fernandinho. O primeiro abriu o placar aos 2 minutos do segundo tempo, em belo voleio. Foi seu primeiro gol pelo novo clube. O brasileiro ampliou aos 11, ao invadir a área pela direita e acertar forte chute. Imbatível neste início de competição, o Manchester City segue com aproveitamento de 100%. Soma quatro vitórias em quatro partidas.

Já o Liverpool sofreu sua primeira derrota no campeonato. Jogando em casa, no Anfield Road, foi surpreendido pelo West Ham pelo placar de 3 a 0. Manuel Lanzini abriu o marcador logo aos 3 minutos de jogo. Mark Noble ampliou aos 29 e deixou o Liverpool aturdido em campo.

Para piorar, o brasileiro Philippe Coutinho foi expulso de campo no início da etapa final. Em lance imprudente, ele levou o segundo amarelo e deixou os anfitriõs com 10 em campo. Menos mal para o Liverpool que Noble, autor de um dos gols dos visitantes, também foi expulso na etapa final, também por causa de uma entrada atrapalhada.

Mas a nova expulsão não equilibrou as ações. Nos acréscimos, o West Ham marcou mais um, com Diafra Sakho, e selou sua segunda vitória no Inglês, chegando aos seis pontos. O Liverpool estacionou nos sete pontos, no provisório sexto lugar.

Ainda neste sábado, o lanterna West Bromwich conquistou sua primeira vitória no Inglês ao superar o Stoke City por 1 a 0. Aston Villa e Sunderland empataram por 2 a 2, enquanto Bournemouth e Leicester City ficaram no 1 a 1.