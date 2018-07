Japão bate Camarões e avança às oitavas no Mundial Feminino

Com dois gols no início da partida, a seleção japonesa de futebol derrotou com facilidade o time de Camarões, por 2 a 1, e avançou às oitavas de final do Mundial Feminino, disputado no Canadá. O triunfo manteve o aproveitamento de 100% das atuais campeãs, líderes do Grupo C.

Jogando em Vancouver, a equipe japonesa já vencia o time africano por 2 a 0 aos 17 minutos de partida. Aya Sameshima abrira o placar, aos 6, e Yuika Sugasawa anotara o segundo gol da seleção japonesa.

Com a vantagem no placar, o Japão não teve problemas para administrar a vitória. Camarões ainda conseguiu descontar aos 45 minutos do segundo tempo, com gol de Ajara Nchout, sem, contudo, ameaçar a vitória das favoritas.

O Japão, que havia vencido a Suíça na estreia, chega aos seis pontos no Grupo C. Suíça e Camarões têm três pontos cada. E o Equador, ainda sem pontuar, ocupa o quarto e último lugar da chave. As equatorianas serão as próximas adversárias das japonesas, na terça-feira, na última rodada da fase de grupos.