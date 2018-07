Atual campeão, Atlético de Madri é eliminado da Liga Europa

Quem se deu bem foi o Aris Salonika, que bateu o Rosenborg por 2 x 0 e terminou o grupo B em segundo lugar, com 10 pontos em seis jogos - 2 pontos à frente dos espanhóis. O Leverkusen já estava classificado.

O Atlético segue assim os passos da Juventus, que foi eliminada depois de empatar em 1 x 1 em casa com o Manchester City.

O Atlético ainda começou dominando o primeiro tempo, mas o acúmulo de neve deixava lenta a bola laranja, e o time pareceu desandar de vez ao saber que o Aris vencia seu jogo na Grécia.

O Bayer abriu o placar aos 24 minutos do segundo tempo, com um gol de Patrick Helmes, aproveitando um passe de cabeça de Stefan Kiessling.

O Atlético respondeu três minutos depois, num passe de Sergio Aguero para a conclusão de Fran Mérida, que havia entrado em campo um minuto antes.

Aguero e Mario Suarez ainda perderam boas chances de virar o placar, mas isso não adiantaria, pois o Aris, que já tinha vantagem no saldo de gols, ampliou nos descontos.

O time grego havia aberto o placar no final do primeiro tempo, com um gol do croata Danijel Cesarec. O francês Ricardo Faty selou o resultado aproveitando um rebote deixado por Mattias Bjarsmyr, praticamente no último lance da partida.