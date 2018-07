Atual campeão, Atlético de Madri é eliminado da Liga Europa

O resultado de 2 x 0 para o time russo na semana passada em Madri, incluindo um segundo gol aos 50 minutos do segundo tempo, deixou a equipe de Diego Simeone com uma tarefa difícil no campo artificial do estádio Luzhniki, que estava quase vazio.

O técnico argentino decidiu deixar vários titulares de fora da partida na Espanha, sugerindo que o clube está concentrado em manter a segunda colocação do Campeonato Espanhol, o que dá vaga para a próxima Liga dos Campeões.

O Atlético perdeu a criatividade de Arda Turan e Koke, e, embora o atacante Radamel Falcao tenha chegado perto de marcar por duas vezes, os defensores do Rubin se seguraram até os 39 minutos do segundo tempo, quando Falcao chegou ao gol, após jogada de Adrian.

Foi o 25o gol do colombiano Falcao na temporada.

O Rubin deve enfrentar nas oitavas de final da Liga Europa outro time espanhol, o Levante.

Em outra partida da rodada, o Tottenham Hotspur se classificou para encarar a Inter de Milão, ao empatar em 1 x 1 com o Olympique Lyon, com um gol marcado no último minuto por Moussa Dembele. Com o resultado, os ingleses fizeram 3 x 2 na soma dos dois jogos.

A Lazio também se classificou. Com gols de Antonio Candreva e Alvaro Gonzalez, o time italiano assegurou uma vitória de 2 x 0 sobre o Borussia Moenchengladbach e 5 x 3 no resultado agregado.

A Lazio terá como próximo adversário o Stuttgart, que venceu o belga Racing Genk por 2 x 0.