Atual campeão, Atlético de Madrid empata na estreia pelo Espanhol

Atual campeão, o Atlético de Madrid decepcionou a torcida nesta segunda-feira, em sua estreia no Campeonato Espanhol. Jogando fora de casa, o time madrilenho não passou do 0 a 0 com o Rayo Vallecano. Sem inspiração, o atacante Mario Mandzukic falhou em dois lances cruciais e ficou devendo aos visitantes.

O jogador e o time geraram grande expectativa na torcida depois da boa atuação na sexta-feira, quando o Atlético se sagrou campeão da Supercopa da Espanha, com o triunfo por 1 a 0 sobre o rival Real Madrid . Mandzukic foi o autor do único gol da partida e herói do título.

Com o tropeço, o Atlético foi o único entre os maiores times da Espanha a não vencer na rodada de abertura da competição. Ainda nesta segunda, o Real venceu o Córdoba por 2 a 0. E, no domingo, o Barcelona aplicou 3 a 0 no Elche. Os três times fizeram uma disputa apertada pelo título da temporada passada.

Mandzukic concentrou a decepção da torcida madrilenha nesta segunda porque desperdiçou duas boas oportunidades de balançar as redes. A primeira aconteceu aos 25 minutos de jogo. Ao tentar completar cruzamento da esquerda, ele mandou para fora. Logo na sequência o atacante croata finalizou sem força, após roubada de bola do ataque atleticano, e facilitou a defesa do goleiro Álvarez.