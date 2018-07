Atual campeão, Atlético-MG é o 4º brasileiro confirmado na Florida Cup de 2017

Mais um participante da edição de 2017 da Florida Cup está definido. Nesta segunda-feira, o Atlético Mineiro, clube que conquistou o título da competição amistosa no início de 2016, revelou que assinou um contrato com os organizações do torneio para voltar a disputá-la em janeiro do próximo ano.

"Galo confirma a participação na Florida Cup, em janeiro de 2017. Contrato foi assinado neste final de semana", publicou o Atlético-MG no seu perfil oficial na rede social Twitter.

A confirmação da presença do Atlético-MG deixa o futebol brasileiro com quatro clubes garantidos na competição, realizada no período de pré-temporada das equipes do País. Os outros participantes já anunciados foram o Corinthians, o Vasco e o Flamengo.

Além dos quatro times brasileiros, a organização da Florida Cup também já confirmou que os alemães Wolfsburg e Bayer Leverkusen, o equatoriano Barcelona e o norte-americano Tampa Bay Rowdies vão participar da competição amistosa.

Em janeiro de 2016, o Atlético-MG assegurou a conquista da Florida Cup ao vencer os dois jogos que disputou - o torneio não teve uma final, com a equipe que somou mais pontos assegurando a taça. O clube mineiro superou o alemão Schalke 04 por 3 a 0 e o Corinthians por 1 a 0 para ser campeão. Os adversários atleticanos em 2017 ainda não foram revelados pelos organizadores do torneio.