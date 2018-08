Atual campeão, Barça estreia no Espanhol e mira 8º troféu em uma década

Embalado pela conquista da Supercopa da Espanha, obtida no último domingo com vitória sobre o Sevilla na abertura de sua temporada europeia, o Barcelona faz a sua estreia no Campeonato Espanhol neste sábado, às 17h15 (de Brasília), contra o Alavés, no Camp Nou, mirando ampliar o domínio que impôs durante quase toda uma década.

Desde a edição 2008/2009 da competição, o Barça se sagrou campeão por sete vezes. E o último destes títulos veio no ciclo 2017/2018. Neste período de uma década, só não ficou com a taça em 2012 e 2017, anos em que o Real Madrid ergueu o troféu, e em 2014, quando o Atlético de Madrid triunfou.

Após o volante Paulinho e o meia Iniesta deixarem o clube, o Barça se reforçou com o ex-gremista Arthur e com o chileno Vidal, ex-Bayern de Munique, para o seu meio-campo, enquanto o brasileiro Malcom foi contratado junto ao Bordeaux para o ataque liderado por Messi. A outra aquisição que chegou para esta próxima temporada é o zagueiro francês Clément Lenglet.

Maior campeão da história do Espanhol, com 33 títulos, o Real Madrid estreará no domingo, contra o Getafe, às 17h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, onde a sua torcida verá o time tentar mostrar que poderá superar a saída de Cristiano Ronaldo, novo reforço da Juventus.

O atacante Vinicius Junior, ex-Flamengo, contratado em 2017 e que só pôde se apresentar recentemente porque apenas em julho completou 18 anos, e o belga Courtois, eleito o melhor goleiro da Copa do Mundo de 2018, são as principais novidades para esta temporada. Este último deixou o Chelsea após atuar por quatro anos pelo time inglês e anteriormente outros três pelo Atlético de Madrid.

Reserva da Espanha no Mundial, o lateral-direito Odriozola é outra nova opção do elenco dirigido por Julen Lopetegui, substituto de Zinedine Zidane, que pediu demissão do cargo de forma surpreendente pouco depois de conquistar um histórico tricampeonato europeu à frente da equipe madrilenha.

Além do jogo do Barça, a primeira rodada da competição terá neste sábado as partidas Celta x Espanyol e Villarreal x Real Sociedad, enquanto no domingo ocorrerão os confrontos Eibar x Huesca e Rayo Vallecano x Sevilla. A jornada inicial do torneio só será finalizada na segunda-feira com os duelos Valencia x Atlético de Madrid e Athletic Bilbao x Leganés.