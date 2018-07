Atual campeão, Bayern de Munique vence na estreia na Liga dos Campeões

MUNIQUE - O início da defesa do título da Liga dos Campeões da Europa foi tranquila, nesta terça-feira, para oBayern de Munique. No Allianz Arena, em Munique, o time alemão não teve dificuldades para derrotar o CSKA Moscou, da Rússia, por 3 a 0, na primeira rodada do Grupo D. Na liderança da chave, o Manchester City faz companhia por ter vencido o Viktoria Plzen, na República Checa, também por 3 a 0.

Na Alemanha, o Bayern de Munique praticamente liquidou o jogo ainda no primeiro tempo. Logo aos 4 minutos, o ala esquerdo austríaco Alaba abriu o placar. Pouco antes do intervalo, aos 41, foi a vez do centroavante croata Mandzukic ampliar a vantagem alemã. Na segunda etapa, com mais tranquilidade e mais posse de bola, característicos dos times dirigidos por Pep Guardiola, o resultado foi definido com o gol do holandês Robben, aos 23.

Já na República Checa, após encarar um primeiro tempo de muito equilíbrio e alguns sustos, o Manchester City construiu a sua vitória na etapa final. Logo aos 3 minutos, o atacante bósnio Dzeko conseguiu furar a defesa checa e abriu o placar. Aos 8, o marfinense Yaya Touré fez um belo gol em um chute de fora da área. E, aos 13, o atacante argentino Sergio "Kun" Agüero definiu a primeira vitória do time inglês em estreia na Liga dos Campeões nas últimas três temporadas.

Na segunda rodada, marcada para o dia 2 de outubro, Manchester City e Bayern de Munique, líderes e favoritos do grupo à classificação às oitavas de final, se enfrentarão na cidade de Manchester, na Inglaterra. Na Rússia, o CSKA Moscou receberá o Viktoria Plzen no duelo da reabilitação para as equipes.