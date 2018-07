Atual campeão, Chelsea ganha de 6 x 1, mas está fora da Liga dos Campeões

A vitória da Juventus por 1 x 0 diante do Shakhtar Donetsk fora de casa condenou o time londrino ao terceiro lugar no Grupo E.

Ao menos o Chelsea saiu em alta, com o atacante espanhol Fernando Torres marcando dois gols para dar ao técnico Rafael Benítez seu primeiro triunfo desde que ele substituiu Roberto Di Matteo.

Os dois times perderam pênaltis antes de o zagueiro brasileiro David Luiz enfim marcar em uma penalidade aos 38 minutos. Torres fez 2 x 0 pouco antes do intervalo.

Joshua John diminuiu para Nordsjaelland logo na volta do segundo tempo, mas Gary Cahill, Torres de novo, Juan Mata e Oscar garantiram a goleada.

Os últimos 25 minutos da campanha do Chelsea na Liga dos Campeões pareceram um amistoso, já que a notícia do resultado na Ucrânia deixava os ingleses fora das oitavas de final.

A Juve avançou como líder do Grupo E ao vencer os ucranianos com gol de Olexandr Kucher. O time italiano fez 12 pontos. Shakhtar e Chelsea terminaram com o mesmo número de pontos, mas a equipe ucraniana levou vantagem no confronto direto. O Chelsea disputará a Liga Europa.

(Reportagem de Martyn Herman)