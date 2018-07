Atual campeão do futebol de areia, Portugal será o rival do Brasil nas quartas

Após a tranquila vitória do Brasil sobre o Japão por 9 a 3, nesta terça-feira, faltava apenas uma partida para completar a fase de grupos do Mundial de Futebol de Areia, que está sendo realizado em Nassau, nas Bahamas. Era a definição do Grupo C, o que faria com que os adversários de brasileiros e do Taiti nas quartas de final fossem definidos. Atual campeão, Portugal sofreu, mas conseguiu a classificação e agora terá pela frente justamente o Brasil.

Na partida contra os Emirados Árabes Unidos, a seleção portuguesa conseguiu a vitória no sufoco por 2 a 1, após uma prorrogação. Assim, os europeus terminaram o Grupo C na segunda colocação, com cinco pontos. Os árabes foram eliminados em terceiro, com quatro. A liderança ficou com o Paraguai, com seis pontos.

De acordo com a tabela da competição, o Brasil volta a campo nesta quinta-feira, às 18 horas (de Brasília), pelas quartas de final, contra Portugal. Segundo colocado do Grupo D, o Taiti joga no mesmo dia contra o Paraguai. As outras duas partidas das quartas de final estão definidas: Suíça x Irã e Itália x Senegal, todas na quinta.