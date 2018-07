Atual campeão, Dortmund avança na Copa da Alemanha

Uma semana depois de vencer o Real Madrid pela Liga dos Campeões, o Borussia mostrou respeito contra o seu rival da segunda divisão alemã, escalando praticamente o mesmo time que bateu os espanhóis. Só a estrela Reus foi poupado. Assim, foi fácil golear, com gols de Hummels e Schmelzer no primeiro tempo e Götze e Schieber no segundo. Nos últimos minutos, Klaub descontou.

Todos os favoritos que jogaram nesta terça-feira na Copa da Alemanha avançaram de fase. O que teve mais dificuldades foi o Colônia, que atualmente joga a segunda divisão, e que empatou com o Wormatia Worms por 0 a 0, manteve o placar na prorrogação e só avançou nos pênaltis.

Vice-líder do Campeonato Alemão, o Schalke 04 despachou o Sandhausen, em casa, por 3 a 0, com gols de Afellay, Marica e Huntelaar. Em seu estádio, o Mainz despachou o Erzgebirge Aue por 2 a 0. Outros times da primeira divisão, o Augsburg e o Freiburg também venceram fora de casa. Atualmente na divisão de acesso à elite, Munique 1860 e Bochum foram os outros a avançar.