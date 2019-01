Atual campeão, Flamengo é eliminado pelo Figueirense na Copa São Paulo

O Flamengo não conseguiu repetir o desempenho vencedor do ano passado e está eliminado da Copa São Paulo Futebol Júnior de 2019. Na partida que abriu a segunda fase do torneio nesta sexta-feira à tarde, o time carioca perdeu para o Figueirense por 1 a 0, em Jaguariúna.

A sina contra o campeão do torneio se mantém um ano após o Corinthians, que havia vencido em 2017, cair logo nas oitavas de final da edição seguinte. Já o Figueirense, que segue adiante, aguarda para conhecer seu próximo adversário, que sairá da partida entre Trindade-GO e Botafogo-SP.

O Figueirense fez por merecer levar a vantagem para o intervalo. Apesar do equilíbrio do jogo, foi o time que criou as principais chances de perigo na etapa inicial. Algumas passaram bem perto. Com o domínio, os catarinenses marcaram o gol da vitória aos 38 minutos, quando João Diogo recebeu na área, fez o giro e mandou para o fundo das redes.

O Flamengo mostrou que havia voltado com tudo do intervalo, já que marcou logo no primeiro minuto, mas o gol de Rodrigo Muniz foi anulado. A arbitragem marcou falta do atacante. Buscando o empate, o time carioca levou perigo, mas também viu o Figueirense chegar em alguns contra-ataques. Apesar das investidas, os rubro-negros não conseguiram igualar o marcador e, um ano após o título, estão eliminados já na segunda fase.