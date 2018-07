Atual campeão, Ituano é lanterna com mais pontos que dois grandes

O Campeonato Paulista ainda está no começo, mas após quatro rodadas, ou 26% da primeira fase, já é possível ver as injustiças da tabela com quatro grupos. Atual campeão, o Ituano, por exemplo, está na lanterna da sua chave. Mas, diferentemente dos times da rabeira de outros grupos, não por sua incompetência, já que soma sete pontos. Está melhor, por exemplo, que Palmeiras e Corinthians, hoje classificados.

O time de Itu, que em 2014 surpreendeu as potências do Estado ao derrubar o Corinthians na primeira fase, o Palmeiras no mata-mata e o Santos da decisão, caiu na chave mais equilibrada do torneio. São nada menos que 39 pontos divididos no Grupo 1 entre São Paulo (10), Mogi Mirim (8), Red Bull (7), São Bernardo (7) e o próprio Itano, também com 7.

A disparidade vem em comparação com o Grupo 4. Enquanto o Santos lidera com sobras, com oito pontos, os demais integrantes são os sacos de pancadas da competição. Hoje classificado em segundo, o Bragantino apanhou três vezes e só venceu uma. Avançaria com míseros três pontos. Capivariano e Penapolense, outra sensação de 2014, ambos com 2 pontos, e o XV de Piracicaba de Roque Júnior, ainda sem pontuar, correm atrás do gostinho da primeira vitória.

Enquanto o Grupo 1 já tem 39 pontos somados, o 4 conquistou apenas 15, mais da metade deles graças ao Santos.

Ao analisar a tabela, certamente o Ituano lamentaria não ter caído em outras chaves. Afinal de contas, o campeão somou mais pontos que quatro equipes que hoje estariam classificadas. Além do Bragantino, ainda está melhor que Palmeiras e Botafogo (ambos com seis no grupo 3) e o Corinthians (também com 6 no grupo 2, apesar de dois jogos a menos).

Neste domingo, no Novelli Júnior, em Itu, o Galo da Japi tentará entrar na zona de classificação ao receber o instável Capivariano. O jogo está marcado para as 19h30. Os grandes do Estado atuam todos no sábado.

Confira a tabela da quinta rodada:

Sábado

17h00 - Corinthians x Botafogo

17h00 - São Bernardo x Santos

18h30 - Bragantino x São Paulo

19h30 - São Bento x Palmeiras

Domingo

19h30 - Ituano x Capivariano

Quarta-feira

17h00 - Mogi Mirim x Penapolense

19h30 - Marília x Audax

19h30 - Red Bull Brasil x XV de Piracicaba

19h30 - Portuguesa x Rio Claro

19h30 - Linense x Ponte Preta