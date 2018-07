Atual campeão, Santo André fica fora da Copa Paulista de 2015

O sonho de ser campeão e garantir uma vaga na Copa do Brasil é o maior atrativo para os 20 clubes que vão participar deste ano da Copa Paulista 2015. A competição vai começar no dia 19 de julho e terminar em 29 de novembro, conforme divulgou nesta segunda-feira o departamento técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Atual campeão, o Santo André abriu mão da competição e não vai disputar a Copa Paulista neste ano. Da mesma forma, Botafogo e Red Bull Brasil desistiram jogar o torneio para priorizar a Série D do Campeonato Brasileiro. Ferroviária, Água Santa e Novorizontino, que subiram da Série A2, optaram por aproveitar o período para se reorganizar para a volta à elite em 2016.

Dos times que jogaram a Série A1 deste ano, outros dois não se inscreveram: Marília e Rio Claro, além daqueles que disputam as três primeiras divisões do Brasileiro. Como outras equipes da A2 também não se interessaram, a Copa Paulista vai ter times da terceira divisão, casos do Rio Preto, do Primavera e do Barueri.

Depois de conseguir o acesso na Série A3, o Juventus também se inscreveu e está no mesmo grupo que o Nacional. Isso garante mais um Juve-Nal no estádio Nicolau Alayon, no fim de semana do dia 6 de setembro. Antes, os rivais da capital se enfrentam no fim de semana de 2 de agosto, na Rua Javari.

FORMA DE DISPUTA

Na primeira fase, os times se enfrentarão em turno e returno dentro de seus respectivos grupos. Os três primeiros colocados de cada chave garantirão vaga na segunda fase - que terá três chaves de quatro times cada.

Na fase seguinte, as equipes jogarão entre si dentro de seus grupos. Os dois primeiros colocados de cada chave, mais os dois melhores terceiros colocados - independente dos grupos - se classificarão para as quartas de final. Daí em diante, os times vão atuar no sistema de eliminação, mata-mata, até chegar na decisão.