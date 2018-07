Atual campeão, Sevilla bate o Feyenoord na Liga Europa

Campeão da última edição, o Sevilla começou bem a sua defesa de título na Liga Europa. Nesta quinta-feira, o time espanhol recebeu o perigoso Feyenoord, da Holanda, e venceu por 2 a 0. O polonês Krychowiak e o camaronês M'Bia, os dois volantes da equipe, fizeram os gols do jogo. O time holandês tenta se recompor depois de vender Janmaat, Bruno Martins Indi e De Vrij, todos defensores da seleção da Holanda na Copa.

Outro destaque do Mundial, o goleiro norte-americano Howard, voltou a dar show. Nesta quinta-feira, ele fez 10 defesas (segundo a estatística oficial) na goleada do Everton sobre o Wolfsburg por 4 a 1, na Inglaterra. Só foi vazado nos acréscimos, pelo suíço Ricardo Rodrigues, que já havia feito um gol contra no jogo.

Baines, Coleman e Mirallas fizeram os outros gols do Everton, que contou com Lukaku no time titular e Eto'o saindo do banco. Pelo lado do Wolfsburg, time também repleto de atletas que foram ao Mundial, Luiz Gustavo saiu no segundo tempo e Naldo foi titular o tempo todo. No outro jogo do Grupo H, empate em 1 a 1 na França entre Lille e o russo Krasnodar, do atacante brasileiro Ari.

A rodada teve várias goleadas. Pelo Grupo K, o PAOK, na Grécia, contou com três gols de Athanasiadis para fazer 6 a 1 no Dinamo Minsk, da Bielo-Rússia. Nikolic, pelo time bielo-russo, também conseguiu a façanha de fazer um gol contra e um a favor no mesmo jogo.

Em jogo do Grupo D, Soudani, destaque da Argélia na Copa, fez três na goleada de 5 a 1 do Dínamo Zagreb sobre o romeno Astra Ploiesti, na Croácia. A honra romena foi defendida pelo Steaua Bucareste, que fez 6 a 0 no Aalborg (Dinamarca), com três de Keseru. Já nos 5 a 0 do Young Boys sobre o Slovan Bratislava (Eslováquia), na Suíça, os gols foram divididos por cinco jogadores.

Também pelo Grupo I, o Napoli saiu atrás, mas virou sobre o Sparta Praga (República Checa), por 3 a 1. Mertens, duas vezes, e Higuaín, de pênalti, marcaram para o time italiano. Rafael, convocado por Dunga na quarta-feira, foi titular do Napoli, assim como o zagueiro Henrique.

Líder do Campeonato Português, o Rio Ave começou mal a Liga Europa, levando 3 a 0 do Dínamo de Kiev, em casa. Outro ucraniano, o Metalist Kharkiv de Cleiton Xavier e Jajá perdeu em casa para o Trabzonspor, por 2 a 1.

Horas depois de ser chamado por Alexandre Gallo para a seleção olímpica, o atacante Vinicius Araújo, ex-Cruzeiro, deixou o dele na vitória do belga Standard de Liège sobre o Rijeka (Croácia), por 2 a 0. O garoto saiu do banco e marcou depois de três minutos.

Outro brasileiro que balançou as redes foi Alan, ex-Flu, um dos destaques do Red Bull Salzburg, da Áustria, que estreou empatando em casa por 2 a 2 com o Celtic. Já na Polônia o Legia Varsóvia fez 2 a 0 no belga Lokeren.