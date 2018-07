Atual campeão, Sevilla vence e avança na Liga Europa

Foi com sofrimento, mas o Sevilla conseguiu a classificação à segunda fase da Liga Europa. Nesta quinta-feira, jogando em casa, pela sexta e última rodada da fase de grupos, o time espanhol, atual campeão da competição, derrotou o Rijeka, da Croácia, por 1 a 0 - gol de Denis Suárez, aos 20 minutos do primeiro tempo -, e avançou como o segundo colocado do Grupo G. Com 11 pontos, ficou atrás somente do Feyenoord, da Holanda, que terminou com um ponto a mais ao bater o Standard Liège por 3 a 0, na Bélgica.

Quem também se classificou nesta quinta foi o Wolfsburg. Atual vice-líder do Campeonato Alemão, o time do volante brasileiro Luiz Gustavo foi até a França e derrotou o Lille por 3 a 0. Com 10 pontos, terminou o Grupo H com 10 pontos, um a menos que o líder Everton, derrotado com reservas na Inglaterra pelo Krasnodar, da Rússia, por 1 a 0.

No Grupo I, o Napoli garantiu a primeira colocação, com 13 pontos, ao vencer com facilidade o lanterna Slovan Bratislava, da Eslováquia, por 3 a 0, no estádio San Paolo, em Nápoles. Os gols foram marcados pelo belga Mertens, pelo eslovaco Hamsik e pelo colombiano Zapata. A segunda vaga ficou com o Young Boys, da Suíça, que em casa bateu o Sparta Praga, da República Checa, por 2 a 0 e chegou a 12 pontos.

Outro clube italiano também avançou como líder. É o caso da Fiorentina, mesmo derrotada em casa pelo Dínamo Minsk, da Bielo-Rússia, por 2 a 1. O time de Florença ficou com 13 pontos, três a mais que o francês Guingamp, que ganhou do PAOK por 2 a 1, na Grécia.

Quem perdeu a grande chance de se classificar foi o Steaua Bucareste. No Grupo J, o time romeno precisava vencer em casa o já classificado Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e torcer por uma derrota do Aab Aalborg, da Dinamarca, para o eliminado Rio Ave, de Portugal. Os dinamarqueses de fato perderam por 2 a 0, fora de casa, mas o Steaua decepcionou seus torcedores com o revés pelo mesmo placar.

No Grupo L, só faltava a definição do líder. E este posto ficou com o Legia Varsóvia, da Polônia, que ganhou do Trabzonspor por 2 a 0, em casa, e chegou a 15 pontos, cinco a mais que os turcos. No jogo dos eliminados, o Lokeren, da Bélgica, viajou até a Ucrânia e ganhou do lanterna Metalist Kharkiv por 1 a 0.

Por fim, o Grupo C teve o confronto dos classificados Besiktas e Tottenham pela primeira colocação. E ela ficou com o clube turco, que em casa bateu os ingleses por 1 a 0 e ficou com 12 pontos, contra 11 do rival. O fato curioso do jogo foi a falta de energia elétrica no estádio, em Istambul, por duas vezes - uma logo no início e outra já nos minutos finais. Eliminados, Partizan Belgrado e Asteras Tripolis, da Grécia, ficaram no 0 a 0, na Sérvia.