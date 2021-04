Atual pentacampeão da Liga dos Campeões feminina, Lyon cai para o PSG de Formiga

O hexa não vem. Ao menos para o Lyon. Atual pentacampeão europeu no futebol feminino, o clube foi eliminado pelo rival francês Paris Saint-Germain, ao ser derrotado no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões por 2 a 1. Na ida, time de Lyon havia conquistado vitória por 1 a 0, mesmo atuando longe de seus domínios.

A brasileira Catarina Macario, que defende a seleção dos Estados Unidos, colocou o Lyon na frente no marcador logo aos 4 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, apenas uma virada do PSG tiraria a vaga das atuais campeãs. E foi exatamente o que aconteceu. Ainda na primeira etapa, a meia francesa Grace Geyoro empatou o duelo. Na segunda parte, a virada veio do pior jeito para o Lyon. A zagueira Wendie Renard acabou marcando um gol contra que deu números finais ao confronto.

A última vez que o Lyon ficou sem o título da Liga dos Campeões foi na temporada 2014-2015. Na ocasião, acabou eliminado nas oitavas de final, justamente para o mesmo algoz deste domingo, o Paris Saint-Germain, que acabaria como vice-campeão do torneio, perdendo a decisão para o Eintracht Frankfurt, da Alemanha.

❤️ Un accueil magique pour achever cette folle journée Un immense merci au @Co_Ultras_Paris pic.twitter.com/Qj96iK97Rz — PSG Féminines (@PSG_Feminines) April 18, 2021

Os duelos das semifinais da atual temporada já estão definidos e começam no próximo fim de semana. No sábado, o PSG, da experiente atleta brasileira Formiga, recebe o Barcelona, que eliminou o Manchester City. Do outro lado da chave, um duelo entre alemãs e inglesas. O Bayern de Munique enfrenta o Chelsea. O primeiro jogo será no domingo. As atletas do clube bávaro superaram as suecas do Rosengard. As londrinas, por sua vez, passaram pelas alemãs do Wolfsburg. A grande decisão da Liga dos Campeões está agendada para o dia 16 de maio, em Viena, capital da Áustria.