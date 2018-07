Atual vice-campeão, Wolfsburg estreia com vitória no Alemão

Atual vice-campeão alemão, o Wolfsburg estreou com vitória na nova edição do campeonato. Neste domingo, bateu o Eintracht Frankfurt por 2 a 1, em casa. O time anfitrião resolveu a partida antes dos 20 minutos, com dois gols marcados em apenas quatro minutos.

Os destaques da partida foram Ivan Perisic e Bas Dost, autores dos dois gols do Wolfsburg e Max Kruse, principal reforço da equipe para a temporada europeia. Veio do Borussia Monchengladbach por R$ 40 milhões para dar assistência para o primeiro gol dos anfitriões neste domingo.

Aos 13 minutos, Kruse cruzou com precisão na cabeça de Perisic, que abriu o placar. Logo em seguida, o holandês Bas Dost tirou vantagem de um bate-rebate dentro da área e anotou o segundo dos donos da casa.

Apenas dois minutos depois, aos 19, Seferovic recebeu lançamento pela esquerda e cruzou na área para Reinartz, estreante do dia no Eintracht, descontar. Mas a reação dos visitantes não foi além disso. Ainda neste domingo, Stuttgart x Colonia encerram a rodada de abertura do Alemão.