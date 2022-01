Atuesta diz ter estudado modelo de jogo do Palmeiras e quer fortalecer futebol de Veiga

O colombiano Eduard Atuesta fugiu à regra do que se vê na maioria das declarações dos jogadores de futebol em sua apresentação ao Palmeiras. O meio-campista demonstrou conhecimento da história do clube, disse que estudou a equipe e pediu à comissão técnica vídeos dos dez últimos jogos do time para entender como pode se encaixar no modelo de jogo desenhado pelo técnico Abel Ferreira.

Atuesta não só descansou em suas férias. Passou parte do período de folga estudando como joga o atual campeão da Libertadores. Dessa maneira, ele considera que pode acelerar sua adaptação no Palmeiras.

"Queria entender um pouco como jogavam aqui. A comissão técnica me enviou uma explicação detalhada dos últimos dez jogos da temporada passada para eu estudar um pouco a equipe. Pude ver os jogos e as explicações, e isso me ajudou muito a entender todos os aspectos táticos que a equipe já tem muito bem mecanizados", disse o atleta de 24 anos.

O colombiano se apresenta como um 8, um segundo volante, mas é versátil, capaz de ocupar funções defensivas e também ir à frente. Em tese, disputa posição com Zé Rafael. Na MLS, com a camisa do Los Angeles FC, ele era elogiado pelos passes precisos e pela inteligência para encontrar os espaços. Também se destacou pela qualidade nas bolas paradas. Era visto como um maestro.

O atleta quer, no Palmeiras, melhorar ainda mais o futebol de Raphael Veiga, o artilheiro palmeirense em 2021, que considera craque.

"Vendo as partidas nos estudos que fiz, o Veiga foi muito importante, e eu, na minha posição, jogando um pouco mais atrás, sempre gosto de complementar bem jogadores assim, autênticos craques", ressaltou o camisa 20. "Em Los Angeles era o Carlos Vela, que tem características similares às de Veiga. Tive a facilidade de desenvolver seu jogo, espero que possa ajudar para seu rendimento subir aqui também".

Atuesta considera que a chegada ao Palmeiras representa um salto em sua carreira, "uma oportunidade de fazer história e de crescer como jogador". "Acompanhei os dois últimos títulos da Libertadores. Vi a maioria das partidas e conheço a história do clube, sei que tem uma grande torcida, que sempre apoia", afirmou o meio-campista, demonstrando ter conhecimento de sua nova equipe onde brilharam outros colombianos, como Asprilla, Rincón e Mina.

Atuesta é uma das cinco caras novas do Palmeiras para 2022. Para tê-lo, a diretoria pagou R$ 20 milhões ao Los Angeles FC. Os outros reforços já anunciados são o goleiro Marcelo Lomba, o atacante Rafael Navarro, o volante Jailson e o zagueiro Murilo.