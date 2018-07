Aubameyang desfalca Dortmund em semifinal da Copa da Alemanha O técnico Thomas Tuchel sofreu uma importante baixa no elenco do Borussia Dortmund nesta terça-feira. O atacante Pierre-Emerick Aubameyang sofreu uma lesão no pé e virou desfalque certo para o duelo contra o Hertha Berlin, nesta quarta, pela semifinal da Copa da Alemanha.