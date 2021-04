Aubameyang, do Arsenal, revela que contraiu malária e agradece aos médicos

Pierre-Emerick Aubameyang usou as redes sociais nesta quinta-feira para revelar que contraiu malária. O capitão do Arsenal atuou pela seleção do Gabão durante a janela de jogos internacionais no mês passado.

"Obrigado pelas mensagens e ligações. Infelizmente contraí malária enquanto estive ao serviço da seleção do Gabão há umas semanas. Passei os últimos dias no hospital, mas estou me sentindo melhor a cada dia que passa. Obrigado aos médicos que detectaram e trataram o vírus de forma tão rápida", escreveu o atleta em sua conta do Instagram. "Não me sentia bem nas últimas semanas, mas voltarei mais forte do que nunca"

Aubameyang, que desfalcou o Arsenal na vitória por 3 a 0 sobre o Sheffield United, pelo Campeonato Inglês, e também na goleada por 4 a 0 sobre o Slavia Praga, na República Checa, nesta quinta-feira, pela Liga Europa.

Ele atuou pela última vez na semana passada na partida de ida contra o Slavia Praga, ao entrar aos 33 minutos da etapa final. O atacante gabonês de 31 anos marcou nove gols nesta temporada em 25 jogos pelo Campeonato Inglês. Na temporada passada, foram 22 gols.