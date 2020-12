Aubameyang faz gol contra, e Arsenal perde mais uma no Campeonato Inglês

O Arsenal não consegue se encontrar em campo no Campeonato Inglês. Neste domingo, até seu centroavante jogou contra em mais uma derrota, a sétima em 12 rodadas. Com um gol contra do gabonês Aubameyang, o time de Londres foi batido em casa por 1 a 0 pelo Burnley, em pleno Emirates Stadium, e está mais perto da zona de rebaixamento.

Com apenas 13 pontos, o Arsenal ocupa a 15.ª colocação - agora são cinco jogos sem vencer, com um empate e quatro derrotas - e está apenas cinco pontos à frente do Fulham, o 18.º colocado que abre a degola no Inglês. Entre eles está o Burnley, que subiu para nove pontos e saiu da zona de rebaixamento nesta rodada.

Em campo, o Arsenal foi melhor e pressionou o Burnley nos 90 minutos. Teve oportunidades de gol com Aubameyang, com Lacazette e com Saka, mas sempre o goleiro Pope fez a defesa. O castigo aconteceu aos 28 minutos da etapa final. Westwood cobrou escanteio fechado pelo lado esquerdo, mas Aubameyang tocou de cabeça contra o próprio gol e encobriu Leno.

Em outro jogo deste domingo, o Leicester City derrotou o Brighton por 3 a 0, no estádio King Power, em Leicester, e se aproximou da liderança da competição. Agora com 24 pontos, subiu para a terceira colocação e está apenas um atrás dos líderes Tottenham e Liverpool, que empataram na rodada.

Os três gols do Leicester City foram marcados ainda no primeiro tempo. O destaque da partida foi o meia James Maddison, autor de dois deles. O outro foi do centroavante Jamie Vardy.