Aubameyang garante virada do Barcelona sobre Galatasaray e vaga às quartas da Liga Europa

O Barcelona está nas quartas de final da Liga Europa. A classificação veio com vitória, de virada, sobre o Galatasaray, por 2 a 1 no Türk Teleton Stadium. O atacante gabonês Aubameyang foi o herói do time catalão ao anotar o gol do triunfo apertado e duro.

Depois de um 0 a 0 no Camp Nou, quem vencesse na Turquia se garantiria entre os oito melhores e foram os donos da casa quem comemoraram primeiro. A equipe de Domènec Torrent, ex-técnico do Flamengo, fez 1 a 0 com o brasileiro Marcão. O zagueiro capitão aproveitou a cobrança de escanteio e mandou para as redes de cabeça. Festejou chutando a bandeirinha da linha de fundo.

A bela e entusiasmada festa em Istambul durou somente oito minutos. Em uma pintura, Pedro deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Troca de passes do Barcelona e a bola chega ao atacante, que com muita calma e categoria dribla dois marcadores, deixando-os no chão, para marcar um gol de placa.

Em um primeiro tempo no qual até criou chances, mas não foi tão bem como o esperado, o Barcelona festejou muito não ir para o descanso atrás do marcador diante de um bom adversário.

A volta do descanso foi ainda melhor aos visitantes, que foram logo virando o marcador. Após uma pressão enorme em um único lance, o goleiro do Galatasaray fez dois milagres, mas o segundo rebote caiu na cabeça de Jong. Ele serviu o inspirado Aubameyang, que só empurrou para as redes e comemorou muito.

Contratado do Arsenal para "arrumar" o ataque do Barcelona, o atacante do Gabão vem se destacando e anotou pela sétima vez nos últimos sete jogos para garantir a vaga entre os oito melhores da Liga Europa.

OUTROS CLASSIFICADOS

Com um gol de Boga aos 47 do segundo tempo, a Atalanta voltou a bater o Bayer Leverkusen, agora por 1 a 0 - fez 3 a 2 na Itália - e também se garantiu. O Braga empatou com o Mônaco por 1 a 1 e se classificou após 2 a 0 em Portugal. Outro time que avançou foi o Rangers, mesmo perdendo por 2 a 1 na casa do Estrela Vermelha. A vaga estava praticamente selada com os 3 a 0 na Escócia.