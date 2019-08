Aubameyang marca e Arsenal derrota Newcastle pela 1ª rodada do Campeonato Inglês

Depois de Liverpool e Manchester City demonstrarem força em suas partidas de estreia do Campeonato Inglês, o Arsenal foi mais econômico, mas também somou três pontos em seu primeiro jogo da temporada, ao vencer o Newcastle, por 1 a 0, neste domingo, no campo do adversário.

O jogo foi bastante movimentado, com as duas equipes demonstrando um bom preparo físico. Destaque para os goleiros Dubravka (Newcastle) e Leno (Arsenal), que fizeram boas defesas.

O único gol da partida foi marcado pelo francês Pierre-Emerick Aubameyang, aos 13 minutos do segundo tempo, após falha na saída de bola do time da casa. O atacante mostrou tranquilidade e categoria para desviar do goleiro.

No outro jogo, Leicester e Wolverhampton ficaram no empate sem gols. A partida foi de baixo nível técnico. Poucas as oportunidades de gol e muitas falhas na armação das jogadas. Os dois times terão de melhorar bastante para não brigarem apenas para fugir das últimas posições na tabela de classificação.

O clássico entre Manchester United e Chelsea completa, neste domingo, a primeira rodada do Campeonato Inglês, que tem como o Manchester City a liderança, após a goleada por 5 a 0 sobre o West Ham. O Liverpool marcou 4 a 1 no Norwich e está em segundo lugar.