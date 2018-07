Aubameyang marca, mas Gabão leva empate no fim na estreia na Copa Africana

A Copa Africana de Nações de 2017 foi iniciada neste sábado com duas partidas e a primeira delas marcou a estreia do anfitrião Gabão. Atuando em Libreville, a seleção local chegou a abrir 1 a 0 com um gol do atacante Aubameyang, artilheiro do Borussia Dortmund, mas amargou um empate por 1 a 1 com Guiné-Bissau, que se salvou da derrota ao balançar as redes aos 45 minutos da etapa final.

O confronto foi válido pela primeira rodada do Grupo A, que pouco depois também teve um empate por 1 a 1 entre Camarões e Burkina Faso, no mesmo estádio do jogo que recebeu o duelo de abertura da competição. Guiné-Bissau, por sinal, participa da principal competição do seu continente pela primeira vez na história.

No duelo que inaugurou esta edição da Copa Africana de Nações, o Gabão abriu o placar aos 7 minutos do segundo tempo, com Aubameyang completando de carrinho um chute cruzado de Bouanga. Porém, quando a festa da torcida local parecia certa, o defensor Juanry Soares marcou, de cabeça, o gol que decretou a igualdade no placar.

Já na segunda partida do dia, Benjamin Moukandjo fez 1 a 0 para Burkina Faso aos 35 minutos do primeiro tempo. Entretanto, Camarões buscou o 1 a 1 com um gol de Issoufou Dayo, aos 30 da etapa final, que deixou todas as seleções rigorosamente empatadas nesta primeira rodada do Grupo A.

Após os dois empates da primeira rodada, a segunda jornada desta chave será na próxima quarta-feira, com os duelos entre Gabão x Burkina Faso e Camarões x Guiné-Bissau.

A sequência da Copa Africana terá dois jogos neste domingo, ambos pelo Grupo B. A Argélia, que em 2014 foi eliminada pela Alemanha apenas na prorrogação nas oitavas de final da Copa do Mundo realizada no Brasil, enfrentará o Zimbábue. Tunísia x Senegal será o outro duelo da primeira rodada desta chave.

Atual campeã africana, a Costa do Marfim irá estrear na segunda-feira, contra Togo, em duelo válido pelo Grupo C. No mesmo dia, o confronto Congo x Marrocos encerra a primeira rodada desta chave.