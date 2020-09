Aubameyang prolonga contrato com o Arsenal até o fim da temporada 2022/2023

O gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, capitão do Arsenal, gravou um vídeo nas redes sociais, nesta terça-feira, para anunciar o prolongamento do contrato com o clube londrino até o fim da temporada de 2023, após vários meses de negociação.

"Finalmente feito. Estou muito, muito feliz por ficar aqui", disse o atacante, de 31 anos, em imagens feitas ao vivo no Emirates Stadium. No clube inglês desde janeiro de 2018, vindo do Borussia Dortmund, Aubameyang marcou 55 gols em 86 jogos no Campeonato Inglês. No total, foram 72 gols, em 111 jogos.

"Eu assinei o contrato porque quero me tornar uma lenda do Arsenal. Quero deixar um legado", disse o atleta, que tinha contrato com o clube até da temporada 2020/2021, o que o deixaria livre para negociar com outras equipes a partir de janeiro.

A permanência de Aubameyang é um trunfo a mais para o técnico Mikel Arteta na tentativa de levar o Arsenal de volta à Liga dos Campeões e disputar o título inglês, após o oitavo lugar conquistado na temporada passada.

Aubameyang marcou 22 gols pelo Arsenal no último Campeonato Inglês e ficou em segundo lugar na artilharia, juntamente com Danny Ings, do Southampton, e um gol atrás de Jamie Vardy, do Leicester. Ele também marcou duas vezes na final da Copa da Inglaterra, em agosto, vencida por 2 a 1 sobre o Chelsea.