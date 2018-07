Jogador de futsal brilha e Auckland é campeão da Oceania pela 6ª vez

O impressionante domínio do futebol da Oceania pelo Auckland City foi ampliado neste sábado quando o time conquistou mais uma vez o título da Liga dos Campeões da Oceania ao derrotar na decisão o Team Wellington, também da Nova Zelândia, por 3 a 0, em Auckland.

A conquista assegurada neste sábado foi a oitava do Auckland City da Liga dos Campeões da Oceania, sendo a sexta consecutiva. E este novo título foi conquistado de modo invicto pelo time neozelandês, que venceu os cinco jogos que disputou na competição e mais uma vez será o representante do continente no Mundial de Clubes, marcado para dezembro, no Japão.

O principal herói da conquista do Auckland City foi o atacante de Ilhas Salomão Micah Lea'alfa, autor de dois gols na decisão deste sábado, aos dois minutos do primeiro tempo e aos 39 da etapa final. Curiosamente, o habilidoso Micah, que é da seleção de Ilhas Salomão, também defende seu país no futsal. O outro gol da partida foi marcado pelo meia-atacante neozelandês Clayton Lewis, aos 22 minutos do segundo tempo, também com passe de Lea'alfa.

O título deste sábado também serviu como vingança para o Auckland City, pois em março o time perdeu a final do Campeonato Neozelandês para o Team Wellington por 4 a 2, em duelo definido apenas na prorrogação.

Agora, mais uma vez classificado para o Mundial de Clubes, o time tentará repetir no Japão a surpreendente campanha que teve em 2014, quando se tornou o primeiro e único time da Oceania a avançar até as semifinais, sendo o terceiro colocado daquele torneio, realizado no Marrocos e organizado pela Fifa.