Auckland City espera surpreender no Mundial de Clubes TOYOTA - Atual campeão da Oceania, o Auckland City será responsável por abrir a edição deste ano do Mundial de Clubes, ao jogar contra o anfitrião Kashiwa Reysol, na quinta-feira, em Toyota, no Japão. Apesar de ter sido fundado há apenas sete anos e ser praticamente amador, o clube da Nova Zelândia espera surpreender na competição, assim como já fez em 2009.