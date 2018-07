Auckland City fatura tetra na Oceania e vai ao Mundial de Clubes

NOVA ZELÂNDIA, Auckland - O Auckland City se tornou o segundo clube classificado para a próxima edição do Mundial de Clubes, que será realizada em dezembro, no Marrocos, ao conquistar o título da Liga dos Campeões da Oceania. No jogo de volta da decisão, neste domingo, em Auckland, o time neozelandês derrotou o Amicale, de Vanuatu, por 2 a 1.

Na primeira partida, disputada em Vanuatu, as duas equipes haviam empatado por 1 a 1. Assim, com a vitória deste domingo, o Auckland conquistou pela sexta vez na sua história, sendo a quarta consecutiva, o título da Liga dos Campeões da Oceania e se juntou ao mexicano Cruz Azul, que venceu a Liga dos Campeões da Concacaf, na relação de clubes já garantidos no Mundial de Clubes.

Na decisão deste domingo, o Amicale abriu o placar aos 46 minutos do primeiro tempo, com o gol marcado por Tangis. O Auckland, porém, reagiu na etapa final. O time neozelandês empatou a final aos 23 minutos, com o gol de De Vries. E o gol da virada e do título saiu aos 43 minutos, marcado por Tade.

Com o resultado, além de ampliar a sua soberania na Liga dos Campeões da Oceania, o Auckland City vai participar pelo quarto ano consecutivo do Mundial de Clubes, além de se tornar a equipe com mais participações na competição organizada pela Fifa - seis. O time, porém, nunca conseguiu avançar às semifinais do Mundial - tem o quinto lugar de 2009 como melhor campanha - e foi eliminado na fase preliminar nas últimas três participações.