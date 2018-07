Auckland se diz azarão em estreia no Mundial de Clubes

O espanhol Ramon Tribulietx, treinador do Auckland, deixou bem claro esta situação ao projetar a partida desta quarta. "Para nós, competir contra o Raja vai ser muito difícil de qualquer maneira. Sabemos que somos os azarões", disse o comandante, em entrevista publicada nesta terça-feira no site oficial do clube neozelandês.

O técnico, porém, acredita que sua equipe poderá ser capaz de seguir em frente no Mundial e poder enfrentar o Monterrey, do México, em um possível jogo que valeria uma vaga na semifinal da competição. "Talvez a atmosfera nos primeiros momentos (do jogo contra o Raja) será muito forte provavelmente contra nós. Mas temos alguns jogadores que estiveram neste torneio antes e tenho certeza de que isso não vai ser um elemento importante", destacou.

Tribulietx ainda aposta que o Auckland poderá exibir um "desempenho muito bom" e ser "competitivo" dentro do nível de exigência do Mundial, no qual o Bayern de Munique desponta como grande favorito e tem o Atlético-MG como provável rival na decisão, marcada para o próximo dia 21. A estreia dos atleticanos será no dia 18, contra quem levar a melhor no duelo entre Monterrey e o vencedor da partida entre o time da Nova Zelândia e o Raja Casablanca.