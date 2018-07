Audax bate Mogi Mirim e emplaca terceira vitória seguida no Paulistão O Audax confirmou seu bom momento no Campeonato Paulista ao vencer o Mogi Mirim por 2 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Estádio José Liberatti, pela nona rodada da competição. Esta foi a terceira vitória seguida do time osasquense, agora com 13 pontos no Grupo B. O Mogi, há três jogos sem vencer, continua com 15 pontos no Grupo A. O visitante foi melhor no primeiro tempo, mas sofreu dois gols nos minutos iniciais da etapa final e não reagiu.