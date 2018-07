Audax bate São Bernardo e conquista sua primeira vitória neste Paulista

Apesar do resultado, o Audax segue na lanterna do Grupo B, com sete pontos, mas abre quatro da zona de descenso da classificação geral da competição. O São Bernardo, por

sua vez, conheceu sua terceira derrota consecutiva e fica em quinto lugar do Grupo A, com os mesmo sete pontos. O vice-líder da chave, o Mogi Mirim, soma 14.

Demorou, mas, quando aconteceu, a primeira vitória do Audax foi por um placar elástico. A equipe osasquense iniciou na pressão e praticamente definiu tudo nos

minutos iniciais. Aos dois minutos, Matheus recebeu lançamento primoroso de Rafael Longuine, que bateu cruzado para abrir o marcador.

Mesmo após o gol, o Audax continuou em cima e fez o segundo. Aos quatro, Rafael Longuine recebeu dentro da área e mandou para o fundo das redes.

O São Bernardo esboçava reação, mas não conseguia furar o bloqueio adversário. Vicente arriscou do meio da rua para grande defesa de Felipe Alves.

Na segunda etapa, o Audax voltou novamente com força total e acabou com o esquema do São Bernardo. Aos dois minutos, Rafael Longuine tocou para Matheus. O meia rodou em jogada típica de futsal e chutou para fazer o terceiro.

Mesmo em situação complicada, o São Bernardo não desistiu e chegou a descontar aos 19 minutos. Após cruzamento na área, Alex Silva marcou de abeça. O árbitro, porém, marcou falta em cima de Didi. Nos minutos finais, Vicente arriscou de longe. Felipe

Alves tocou e a bola bateu na trave. A noite não estava mesmo a favor do clube do ABC.

Na próxima rodada, o Audax enfrenta o Red Bull no dia 6 de março, às 19h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Já o São Bernardo volta a campo no sábado, quando tem pela frente o são Bento às 16 horas, no Estádio 1° de Maio, em São Bernardo do Campo.

FICHA TÉCNICA

AUDAX 3 X 0 SÃO BERNARDO

AUDAX - Felipe Alves; Leonardo Alves, Francis, Didi e Marquinho; Rafael Longuine, Matheus (Rondinelly e Bruno Paulo) e Gilsinho (Samuel); André Castro, Camacho e Ytalo. Técnico - Fernando Diniz.

SÃO BERNARDO - Daniel; Eduardo (Mococa), Alex Silva, Luciano Castán e Vicente; Marino, Moradei, Magal e Cañete (Carlinhos); Lúcio Flávio e Magrão (Vanger). Técnico - Edson Boaro.

GOLS - Matheus, aos 2, e Rafael Longuine, aos 4 minutos do primeiro tempo; Matheus, aos 2 do segundo.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto.

CARTÕES AMARELOS - Marino, Vicente, Vanger e Magrão (São Bernardo).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio José Liberatti, em Osasco.