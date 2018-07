Audax cede empate nos acréscimos e deixa escapar 1ª vitória no Paulistão

O Audax é o lanterna do Grupo B, com apenas três pontos, flertando com o rebaixamento. O time de Lins amarga a penúltima posição do Grupo C, com apenas dois pontos. Na classificação geral, o Linense está na zona de rebaixamento em 18º lugar.

O tradicional toque de bola, que marcou o time na última temporada, fez com que o Audax dominasse a partida do começo ao final. Abusando dos passes certos e ultrapassagens, os donos da casa confundiram a defesa adversária.

O tempo foi passando, o Linense se acertou na marcação e o Audax ficou cada vez mais longe do gol. Sem conseguir levar perigo ao goleiro Felipe Alves, o Linense viu o adversário abrir o placar aos 34 minutos. Ytalo fez jogada individual e finalizou colocado da entrada da área, marcando um belo gol.

O Linense voltou com uma postura diferente, adiantou a marcação e dificultou o estilo de jogo do adversário. O time visitante deixou o adversário com as costas na parede e longe do gol.

No final, o Linense, de tanto insistir na bola aérea, chegou ao empate em lance de sorte. Aos 46 minutos, Birungueta arriscou de longe, a bola desviou em Serginho, no meio do caminho, e matou Felipe Alves. Foi o primeiro gol do Linense na competição.

Os dois times ganham uma folga no carnaval e voltam a campo apenas na próxima quarta-feira, quando o Audax visita o Marília, às 19h30, no Bento de Abreu, no interior. O Linense, no mesmo horário, encara a Ponte Preta, no Gilberto Siqueira Lopes, em Lins.

FICHA TÉCNICA:

AUDAX 1 x 1 LINENSE

AUDAX - Felipe Alves; Marquinho, Bruno Silva, Francis e André Castro; Didi, Rafael Longuine (João Paulo), Gladestony e Matheus (Carlos Magno); Thiago Silvy (Rafinha) e Ytalo. Técnico: Fernando Diniz.

LINENSE - Anderson; Bruno Mouro, Adalberto, Álvaro e Jhonattas; Memo, Jorginho (Birungueta), William Pottker e Clebson (Assuério); Serginho e Diego (Gilsinho). Técnico: Luciano Quadros.

GOLS - Ytalo, aos 34 minutos do primeiro tempo; Serginho aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - William Potkker (Linense).

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza.

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio José Liberatti, em Osasco (SP).