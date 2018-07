Audax confirma fim de parceria e Oeste vai jogar a A2 paulista em Barueri

O que já era público agora virou oficial. Nesta segunda-feira, a direção do Audax confirmou o término da parceria com o Oeste, de Itápolis (SP). O acordo teve um final feliz com a permanência do clube do interior paulista na Série B do Campeonato Brasileiro após a vitória sobre o Náutico por 2 a 0, no sábado passado, no Recife.

Enquanto o Audax, atual vice-campeão do Campeonato Paulista, vai mandar os seus jogos em Osasco (SP), o Oeste, com sede em Itápolis, vai mandar seus pela Série A2 estadual na Arena Barueri, em Barueri (SP).

Nos próximos dias, as equipes iniciarão os seus trabalhos separadamente para a disputa do Estadual em 2017. O técnico Fernando Diniz seguirá a sua caminhada no Audax e o treinador do Oeste, a ser anunciado, é Vilson Tadei. A alegação da direção do Oeste para não jogar em Itápolis é a falta de condições do estádio dos Amaros, que é de propriedade do município.

NO SUFOCO

Com emoção até a última rodada, o Oeste se livrou da queda para a Série C ao vencer de forma brilhante o Náutico na Arena Pernambuco com gols de Pedro Carmona e Mike. Assim, a equipe comandada por Fernando Diniz cumpriu o seu objetivo na Série B, garantindo o time de Itápolis pela quinta vez consecutiva na Série B.

A campanha contou com altos e baixos. O time encerrou a competição na 16.ª posição, com 41 pontos, sendo apenas oito vitórias, 17 empates e 13 derrotas. O time anotou 36 gols e o artilheiro foi o atacante Marcus Vinicius com 7 tentos. Antes do jogo de sábado, o Oeste não vencia há 15 jogos. Se perdesse, estaria rebaixado.