Audax derrota o Bragantino e complica a situação do Corinthians

OSASCO - O Audax voltou a vencer depois de três rodadas no Campeonato Paulista. Jogando em casa, o time superou sem sustos o Bragantino por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio José Liberatti, em Osasco (SP), pela nona rodada. O único gol do jogo foi anotado pelo volante Didi, no segundo tempo.

Com este resultado, o Audax volta a vencer após dois empates e uma derrota. O time também complica ainda mais a vida do Corinthians, já que chega aos 13 pontos, na terceira posição do Grupo B, contra oito da equipe do Parque São Jorge. Já o clube de Bragança Paulista estaciona nos 13 pontos, no terceiro lugar do Grupo D.

O jogo até poderia ter uma placar mais elástico, dado o domínio do Audax. Como de costume, o time da casa apostou no toque de bola e na movimentação para controlar praticamente os 90 minutos. O único gol da partida, contudo, saiu apenas aos sete minutos do segundo tempo. O atacante Denilson finalizou de fora da área e o goleiro Rafael Defendi não segurou. Na sobra, o volante Didi apenas escorou para o gol.

Neste sábado, às 17 horas, o Audax volta a campo para enfrentar o Oeste, no mesmo estádio José Liberatti, em Osasco. Já o Bragantino joga contra o XV de Piracicaba, também no sábado, às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

AUDAX 1 x 0 BRAGANTINO

AUDAX - Felipe Alves; Didi, Francis, João Paulo e André Castro; Velicka, Camacho (Carlos Magno), Tchê Tchê (Mateusinho) e Rafinha; Denilson (Ednei) e Thiago Silvy. Técnico: Fernando Diniz.

BRAGANTINO - Rafael Defendi; Alexandre, Yago e Guilherme Mattis; Geandro, Francesco (Vítor Cruz), Gustavo, Magno Cruz (Denner) e Léo Jaime; Cesinha e Lincom. Técnico: Marcelo Veiga.

GOL - Didi, aos 7 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Denilson (Audax); Léo Jaime, Cesinha e Guilherme Mattis (Bragantino).

ÁRBITRO - Norberto Luciano Santos da Silveira.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio José Liberatti, em Osasco (SP).