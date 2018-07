Audax e Comercial garantem acesso à elite do futebol Paulista

Não faltaram emoções neste domingo cedo quando foram definidos os dois últimos times que vão integrar a elite do futebol paulista em 2014 e os dois finalistas da Série A2 do Campeonato Paulista. Portuguesa e Rio Claro vão decidir o título, em dois jogos, enquanto Audax e Comercial carimbaram o acesso na sexta rodada do quadrangular final.

Por ter melhor campanha nas duas fases, a Portuguesa fará o segundo jogo no Canindé. O Rio Claro ainda festejou o fato de garantir uma vaga na Copa do Brasil, porque a Lusa já tem esta vaga garantida pelo ranking da CBF. Os quatro times que subiram vão ficar com as vagas dos rebaixados: Mirassol, União Barbarense, São Caetano e Guarani.

O Rio Claro conquistou a vaga na final ao vencer o Guaratinguetá por 3 a 2, terminando na liderança do Grupo 2, com 13 pontos. Já o Audax faturou o acesso ao derrotar o Red Bull por 2 a 1, em São Paulo. O time chega à elite depois de quase nove anos de fundação, período em que passou por todas as divisões do estado.

No Grupo 3, s Portuguesa fechou na liderança, com 15 pontos, ao golear o Catanduvense, por 4 a 1, no Canindé. Os gols da Lusa foram marcados por Flexa Arraya (3) e Matheus, enquanto Hermínio, de pênalti, diminuiu para o visitante. A Portuguesa caiu ano passado e está de volta à elite.

No Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, o Comercial jogou com o regulamento debaixo do braço. Sabia que poderia perder até por cinco gols de diferença. Acabou sendo derrotado pelo Capivariano por 1 a 0. Os dois times terminaram com sete pontos, mas o Comercial tem vantagem no saldo de gols: 5 a -1.