Audax e Guaratinguetá oficializam parceria na Série C

A parceria vai até o fim da Série C e foi fechada porque o Audax não queria se desfazer do elenco que se destacou no Campeonato Paulista deste ano visando 2015, enquanto que o Guaratinguetá encontrava dificuldades para anunciar reforços. Assim, o clube de Osasco (SP) emprestará seus jogadores e comissão técnica, comandada por Fernando Diniz, além de arcar com todas as despesas durante a competição.

O clube continuará se chamando Guaratinguetá e os jogos serão mandados no estádio Dário Rodrigues Leite, no Vale do Paraíba. Coincidentemente, o Mogi Mirim passou por uma situação parecida. Ameaçou até não disputar a Série C, mas voltou atrás após fechar uma parceria com um empresário. O negócio furou nesta semana e o time vai remendando para a estreia.