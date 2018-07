Osasco Audax e Oeste devem formalizar fusão nesta terça-feira

O Audax deve anunciar nesta terça-feira a fusão com o Oeste e boa parte do elenco vice-campeão paulista deve disputar a Série B pela equipe de Itápolis. Os jogadores do Oeste já foram avisados que nesta terça-feira o treinamento será na cidade de Osasco.

O vice-presidente do Oeste admite que o acerto está muito próximo. "Estamos bem adiantados, mas faltam alguns detalhes", disse, em entrevista à reportagem do jornal O Estado de S.Paulo. Ao ser questionado sobre a mudança do local de treino ele confirmou. "Sim, a gente já treina em Osasco, mas ainda não está 100% certo a união dos clubes", desconversou.

Com a decisão, o técnico Fernando Diniz será o comandante do Oeste, que nesta segunda-feira demitiu o treinador Roberto Fernandes. Nos próximos dias, Diniz deverá avaliar o elenco e fazer alguns cortes, já que o elenco das duas equipes vão se unir. O Audax ainda tem uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e pode jogar com elenco formado na base do clube ou com atletas que não serão aproveitados no Oeste.

O Oeste volta a campo neste sábado, para encarar o Paysandu, em Belém. A tendência é que o time já seja comandado por Fernando Diniz.